Сценарий сериала «Арсеньев» писали по произведениям исследователя

«В основу сценария легли, прежде всего, литературные произведения самого Арсеньева — “По Уссурийскому краю”, “Дерсу Узала”, “Сквозь тайгу”, “Встречи в тайге”. Были использованы также многочисленные мемуары и исторические документы того времени. Съемки завершены. Они проходили как в Приморском крае, так и в Адыгее. Презентация первых двух серий сериала пройдет во Владивостоке осенью 2026 года, а на телеэкраны и онлайн сериал выйдет, скорее всего, к концу года», — рассказали в пресс-службе.