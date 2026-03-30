Сценарий сериала «Арсеньев» писали по произведениям исследователя

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Сценарий для сериала «Арсеньев» о судьбе известного русского офицера, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева (1872−1930) создавали в соответствии с произведениями самого исследователя и историческими документами начала XX века. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края.
«В основу сценария легли, прежде всего, литературные произведения самого Арсеньева — “По Уссурийскому краю”, “Дерсу Узала”, “Сквозь тайгу”, “Встречи в тайге”. Были использованы также многочисленные мемуары и исторические документы того времени. Съемки завершены. Они проходили как в Приморском крае, так и в Адыгее. Презентация первых двух серий сериала пройдет во Владивостоке осенью 2026 года, а на телеэкраны и онлайн сериал выйдет, скорее всего, к концу года», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что сценарий создавали в тесном сотрудничестве с консультантами музеев Приморского края, с исследователями жизни и творчества Арсеньева, учеными — историками и краеведами. Также помощь при съемках сериала оказали Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко, который является одним из авторов идеи проекта.
С начала 2023 года производством сериала занималась студия «Третий Рим», худруком которой является народный артист России Евгений Миронов. Сериал «Арсеньев» расскажет историю Владимира Клавдиевича Арсеньева — путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока и военного востоковеда. История охватит период начиная с русско-японской войны 1905 года и заканчивая его смертью в 1930 году. Сюжет сериала строится вокруг значимых событий в жизни Арсеньева — географических открытий, борьбы за сохранение Приморья и Дальнего Востока в составе Российской империи, поддержки коренных народов, литературной деятельности.