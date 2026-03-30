Режиссер и продюсер Члиянц предложил возродить Госкино

Сергей Члиянц назвал кино отдельной отраслью «человеческой деятельности», которой нужно более пристальное внимание
Сергей Члиянц / фото: пресс-служба
Сергей Члиянц / фото: пресс-служба

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Возрождение Госкино как отдельного ведомства, ответственного за развитие кинематографии в России, поможет вернуть «кино в его лучших традициях». Об этом в интервью ТАСС заявил режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

«Для того, чтобы возродить полностью российский кинематограф, включая его содержательную часть, необходимо восстановить Госкино России. Убрать из министерства культуры департамент и переделать его в Госкино России», — сказал он.

Члиянц назвал кино отдельной отраслью «человеческой деятельности», которой нужно более пристальное внимание. «На мой взгляд, кино неестественно находиться внутри министерства культуры. Нужен человек, который будет заниматься на государственном уровне только кинематографией и решением насущных вопросов, что называется, на земле», — добавил режиссер.