На «Мосфильме» прошел вечер памяти к 90-летию Говорухина

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста РФ режиссера Станислава Говорухина, приуроченный к его 90-летию, прошел на площадке кинотеатра «Синема парк Мосфильм», передает корреспондент ТАСС.
На вечере транслировалось видеообращение президента РФ Владимира Путина. Со вступительным словом выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров и др.
«С особым трепетом поднимаешься по ступенькам легендарного комплекса “Мосфильма” в потрясающий зал, который был создан для того, чтобы мы все собирались вместе и вспоминали наших великих мастеров. Сегодня ровно такой день», — сказала Любимова. Министр отметила высокий интерес к вечеру памяти. «В преддверии этой даты в министерство культуры постоянно звонили и просили билеты на вечер Станислава Сергеевича. Это большая радость, когда есть возможность собрать вместе небезразличных людей, любящих его творчество, создать организационный комитет коллег, которые очень серьезно, с невероятной ответственностью относятся к тому, как мы проживем этот год и последующие», — подчеркнула Любимова.
По ее словам, юбилейный год будет сопровождаться ретроспективами и выставками, посвященными мастеру, которые пройдут по всей стране. «Его фильмы вновь и вновь звучат — и на телевидении, и в кинотеатрах, в той форме, как он любил: с хорошим звуком, светом, отреставрированные, чтобы их можно было обсудить вместе со старшим поколением и молодежью. Мы рады, что такие события проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах, где уже открываются выставки и проходят показы», — добавила министр.
В свою очередь, Шахназаров подчеркнул, что Говорухин был «выдающимся художником» и успешным политиком. «Он пришел в Госдуму, и, на мой взгляд, до сегодняшнего дня не было лучше руководителя комитета по культуре. Он сыграл огромную роль в спасении нашего кинематографа, в нашей культуре. Он помог огромному числу людей, он болел за это. Это был живой, веселый человек, абсолютно лишенный чванства. Он любил общение — посидеть, поговорить. Он наизусть цитировал страницами Чехова, Гоголя, Блока, Пушкина. Он мог все и знал все. Это было невероятным наслаждением находиться в его компании», — сказал он.
О программе вечера
В вечере приняли участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народный артист России Федор Добронравов, заслуженные артисты России Лариса Гузеева, Тамара Акулова, Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Екатерина Гусева, режиссер Федор Бондарчук и другие. Вечер прошел в формате застолья. На сцене был установлен стол с закусками, за которым сидели участники концерта. Они делились воспоминаниями о мастере, вспоминая дружбу и работу с ним.
С песенными номерами выступили народный артист РФ Александр Розенбаум, актриса театра и кино Аглая Шиловская, заслуженный артист России Гоша Куценко и другие. Они исполнили знаковые композиции из кинофильмов Говорухина.
О режиссере
Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, умер 14 июня 2018 года.