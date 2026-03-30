Фильм «Твое сердце будет разбито» возглавил кинопрокат в РФ на выходных

На втором месте «Домовенок Кузя 2»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по роману писательницы Анны Джейн, стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 206 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 29 марта.

Фильм снят по любовному роману российской писательницы Анны Джейн. В центре сюжета старшеклассница Полина, которая встречает свою первую любовь и переживает школьную травлю. Режиссером экранизации стал Михаил Вайнберг. Главные роли исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза.

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Второе место в рейтинге занял фильм «Домовенок Кузя 2» режиссера Виктора Лакисова, собравший 175 млн рублей за минувшие выходные. Кино повествует о продолжении волшебных приключений Кузи. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым. Роли исполнили Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, Софья Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.

Постер фильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»

На третьем месте — мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» режиссера Василия Ровенского, собравший 44,2 млн рублей. По сюжету фильма, коты Винсент, Клеопатра и мышонок Морис отправляются в Египет на поиски древнего Джинна.