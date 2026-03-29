Жена звезды «Физрука» обвинила мужа в изменах

Супруга Владимира Сычева заявила, что актер ее предал
Владимир Сычев на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

Жена звезды сериала «Физрук» Владимира Сычева, Ангелина Великанова, обвинила его в изменах. Соответствующие посты начали появляться в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Мне изменил муж… Да-да, тот самый из “Физрука”… Ненавижу предателей!» — написала она.

Также женщина указала, что когда в браке происходит измена, то не нужно винить себя. В пример она привела звезд шоу-бизнеса, которым тоже изменяли, указав, что все они были «красивые и фигуристые», но это никак не спасло их от предательства. К таковым она отнесла певицу Мадонну и Гвен Стефани, а также актрис Меган Фокс и Деми Мур.

Владимир Сычев с семьей

«Есть ряд причин, по которым это происходит. Например, если нет хорошего примера родителей. Если охладели отношения, после долгого совместного проживания или родились дети и мужчине не хватает тепла, заботы и ласки от своей женщины. И мужчина это ищет на стороне», — попыталась она объяснить позицию неверных людей в браке.

Говоря о своих переживаниях, Великанова отметила, что чувствует себя так, словно ее «пропустили через терку». О будущем своих отношений подробностей она не раскрыла. Известно, что супруги были вместе более 26 лет.