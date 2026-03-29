Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Тома Харди рассказала, как поддерживает семейную гармонию с актером

Пара вместе 15 лет
Том Харди с женойИсточник: Rex / Fotodom.ru

Шарлотта Райли раскрыла секрет о 15‑летнем браке с Томом Харди. По словам актрисы, их союз выдержал испытание славой благодаря общим корням. Кроме того, пара познакомилась еще в начале карьеры, до голливудского успеха актера., пишет The Times.

«Мы росли вместе. И когда мир начал сходить с ума по нему, у нас уже был крепкий фундамент: привычка поддерживать, а не соревноваться», — говорит Райли.

А рождение детей, отмечает она, научило их главному — «команда важнее эго». Дома Харди превращается в обычного папу, который наравне с женой борется с «кризисом трех лет» и бесконечными подгузниками.

Райли без прикрас рассказала о бессонных ночах и о том, как им удается сохранять искру, когда вокруг бегают дети. Дома у известной пары не голливудская драма, а уютный хаос и взаимная поддержка.

До этого Шарлотта Райли говорила, что их брак держится не на страсти, а на дружбе и взаимном принятии. 