Жена Тома Харди рассказала, как поддерживает семейную гармонию с актером

Шарлотта Райли раскрыла секрет о 15‑летнем браке с Томом Харди. По словам актрисы, их союз выдержал испытание славой благодаря общим корням. Кроме того, пара познакомилась еще в начале карьеры, до голливудского успеха актера., пишет The Times.
«Мы росли вместе. И когда мир начал сходить с ума по нему, у нас уже был крепкий фундамент: привычка поддерживать, а не соревноваться», — говорит Райли.
А рождение детей, отмечает она, научило их главному — «команда важнее эго». Дома Харди превращается в обычного папу, который наравне с женой борется с «кризисом трех лет» и бесконечными подгузниками.
Райли без прикрас рассказала о бессонных ночах и о том, как им удается сохранять искру, когда вокруг бегают дети. Дома у известной пары не голливудская драма, а уютный хаос и взаимная поддержка.
До этого Шарлотта Райли говорила, что их брак держится не на страсти, а на дружбе и взаимном принятии.