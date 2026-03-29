Алферова высказалась после развода с Бероевым: «Случилось землетрясение»

Ксения Алферова поразмышляла о пройденном пути. После расставания с Егором Бероевым актрисе понадобилось три года, чтобы собрать себя, передает Woman.ru.
Алферова, судя по всему, приходит в себя: недавно у актрисы случилось «большое “ура”»: она вновь захотела танцевать. А танцы артистка любит с раннего детства — танцевала всегда и везде.
«А потом, года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем», — пишет актриса.
Причиной ментальной реабилитации она называет большую работу над собой — с тех пор Алферова проделала большой и интенсивный путь.
«Молилась, исповедалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала… Туда‑сюда меня мотало и доподкручивалось — затанцевала! Жизнь продолжается, и она прекрасна, дорогие присяжные заседатели!» — радостно написала Алферова в своем блоге.
