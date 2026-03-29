Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гоша Куценко попил воды из Байкала: «Лизать и целовать не буду»

Актер Гоша Куценко вслед за певцом Shaman попробовал знаменитое озеро на вкус
Гоша Куценко, фото: соцсети

Актер Гоша Куценко посетил Байкал и решил попробовать воду из знаменитого озера. Своими впечатлениями он поделился в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Куценко выбрал необычный способ — сделал несколько глотков байкальской воды через трубочку. В своем видео он с иронией отозвался о недавнем скандале вокруг певца Shaman (Ярослав Дронов).

«Лизать и целовать не буду, я просто выпью Байкал», — заявил артист.

Поводом для шутки стал ролик Shaman, опубликованный 19 февраля. На записи музыкант облизывает лед, образовавшийся на поверхности озера. Сам певец сопроводил пост пометкой «18+» и написал, что ему было вкусно.

Эта выходка вызвала резкую реакцию. Уже 22 февраля на берегу Байкала провели символический обряд, в ходе которого сожгли чучело Shaman. В местных сообществах событие представили как ритуал очищения озера от негативной энергии.

Сам Ярослав Дронов отверг обвинения в осквернении Байкала. Он заявил, что его действия не нарушают российских законов, а поступок был продиктован лишь восхищением перед величием озера.