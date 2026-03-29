Гоша Куценко попил воды из Байкала: «Лизать и целовать не буду»

Актер Гоша Куценко посетил Байкал и решил попробовать воду из знаменитого озера. Своими впечатлениями он поделился в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией).
Куценко выбрал необычный способ — сделал несколько глотков байкальской воды через трубочку. В своем видео он с иронией отозвался о недавнем скандале вокруг певца Shaman (Ярослав Дронов).
«Лизать и целовать не буду, я просто выпью Байкал», — заявил артист.
Поводом для шутки стал ролик Shaman, опубликованный 19 февраля. На записи музыкант облизывает лед, образовавшийся на поверхности озера. Сам певец сопроводил пост пометкой «18+» и написал, что ему было вкусно.
Эта выходка вызвала резкую реакцию. Уже 22 февраля на берегу Байкала провели символический обряд, в ходе которого сожгли чучело Shaman. В местных сообществах событие представили как ритуал очищения озера от негативной энергии.
Сам Ярослав Дронов отверг обвинения в осквернении Байкала. Он заявил, что его действия не нарушают российских законов, а поступок был продиктован лишь восхищением перед величием озера.