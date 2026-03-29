Анна Пересильд рассказала о своей новой мечте: «Ужасно хочу подиджеить»

Анна Пересильд записала эмоциональное голосовое сообщение, в котором призналась, что мечтает снова встать за диджейский пульт.
«Я ужасно хочу подиджеить», — заявила актриса.
Первый опыт у нее был в начале февраля — девушка выступила в ночном клубе, где танцевала на столе. Тогда перформанс вызвал неоднозначную реакцию: многие посчитали, что 16-летней школьнице не место в таком заведении.
Пересильд поддержали 13-летняя сестра Мария и коллега по сериалу «Слово пацана» Слава Копейкин. Однако актриса, судя по всему, не намерена останавливаться: после того мероприятия, говорит она, был просто невероятный отклик.
«Мне много раз уже предлагали снова, но каждый раз у меня не складывалось. Я просто думаю, хоть бы ко мне что-нибудь пришло. Я вот иду, слушаю свой плейлист, и меня так качает, я не могу», — поделилась Пересильд.
Кстати, на ту историю отреагировал и ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. В интервью «Вписке» певец признался, что не понимает, почему коллеги артистки — Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев — не предупредили ее о последствиях. Сам он отреагировал на ситуацию с юмором, хотя и сказал возлюбленной, что считает странными танцы на столе.
Ранее Анна Пересильд показала себя в необычном образе с рыжими волосами.