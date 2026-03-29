Сарик Андреасян выписался из больницы после операции на позвоночнике

Сарик Андреасян идет на поправку после серьезной операции на позвоночнике. О его состоянии рассказала супруга, актриса Елизавета Моряк. По ее словам, режиссер выписался из больницы раньше запланированного срока. Врачи разрешили ему продолжить восстановление дома при соблюдении строгого постельного режима.
«Состояние у Сарика нормальное, решил выписаться раньше, врачи разрешили, но с постельным режимом», — написала Моряк в соцсетях.
Несмотря на это, Андреасян постепенно возвращается к активности: он уже может ходить, хотя пока вынужден носить шейный бандаж.
Напомним, ранее Моряк сообщала, что ее супругу потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за проблем с позвоночником. У режиссера диагностировали несколько грыж в шейном отделе, одна из которых сдавила нерв и вызвала сильнейшую боль.
Перед операцией Андреасян признавался, что без хирургии обойтись невозможно. Процедура прошла успешно, и теперь, судя по словам супруги, его состояние стабилизировалось.
Ранее стало известно, что Елизавета Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка.