Роберта Паттинсона обвинили в неуважительном отношении к Кристен Стюарт

Голливудского актера Роберта Паттинсона обвинили в неуважительном отношении к бывшей возлюбленной, коллеге Кристен Стюарт. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На премьере фильма «Вот это драма!» в Риме журналист поинтересовался у Паттинсона, что он считает «тревожным знаком» в отношениях.
«Знак зодиака? Овен», — ответил актер.
После этого Паттинсон заявил, что пошутил и сказал первое, что пришло ему в голову. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что актер намекнул на свою бывшую девушку Кристен Стюарт.
«На 100% подкалывает Кристен Стюарт», «Ха-ха-ха, Кристен Стюарт — Овен», «Видно, как он паникует, осознавая, что натворил», «Случайно? Серьезно?» — писали пользователи в X (бывший Twitter).
Несколько недель назад Роберт Паттинсон вместе с женой Сьюки Уотерхаус впервые за долгое время вышел на публику и посетил гала-ужин Dior в Беверли-Хиллз. Он предпочел для выхода черные брюки, пиджак и голубую рубашку.
Вместе с ним позировала жена Сьюки Уотерхаус, которая была одета в голубые джинсы, белый топ и розовый кардиган. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали нюдовый макияж с кремовой помадой.
