Звезда сериала «Папины дочки» опроверг слух о долгах в 1,5 млн рублей

Актер Михаил Казаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг, что судебные приставы пытаются взыскать с него долг в более 1,5 млн рублей. Казаков предположил, что кто-то намеренно придумывает о нем слухи о задолженностях и распространяет их в сети. Он также отказался делиться подробностями личной жизни.