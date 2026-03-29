Володин: важно сохранить творческое наследие Говорухина

Нужно ознакомить как можно больше людей с его гражданской позицией, заявил председатель Госдумы
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Необходимо познакомить как можно больше людей с гражданской позицией режиссера Станислава Говорухина и сохранить его творческое наследие. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин к 90-летию со дня рождения режиссера.

«Наша задача — сохранить творческое наследие Говорухина, ознакомить как можно больше людей с его гражданской позицией, которую он выражал в том числе через свои талантливые фильмы», — написал Володин в Мах.

Председатель ГД процитировал слова Говорухина о том, что он в первую очередь считал себя гражданином и всегда рассматривал искусство как выражение своей гражданской позиции.

«Говорухин прожил жизнь, ни в чем себе не изменяя. Ни в творчестве, ни в политике. В своих картинах показывал то, что волновало миллионы людей. И что порой было трудно понять в непростые, переломные годы для России, которую он любил всей душой», — отметил председатель ГД.

Режиссер принимал близко к сердцу переживания и боль других людей, у него было обостренное чувство справедливости, подчеркнул Володин.

«[Говорухин] следовал принципу всегда быть самим собой. Искренний. Честный. Талантливый. Станислав Сергеевич, спасибо вам за все!» — написал Володин.