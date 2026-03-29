В РФ снимут фильм о ветеране СВО, который пытается вернуться к мирной жизни

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Кино об участнике специальной военной операции, который после контузии пытается вернуться к мирной жизни, начнут снимать в мае. Фильм носит название «Невероятный Алеша», сообщил ТАСС продюсер и режиссер картины Максим Боев.
«В мае начнутся съемки фильма “Невероятный Алеша” про парня, который вернулся с СВО после контузии и пытается вернуться к мирной жизни. Человеческий, народный фильм, про людей и для людей», — сообщил Боев, добавив, что съемки завершатся в июле 2026 года.
Затем последует постпродакшн фильма, а на февраль 2027 года запланирована премьера картины. Место съемок пока не определено, но они могут пройти и в Красноярске.
«Рассматриваем разные варианты: Ярославская область, Нижегородская, Калининградская, Краснодарский край, Красноярск. Пока не определились. Выбираем. Выстраиваем логистику», — подчеркнул Боев.
По его словам, съемками занимается киностудия «Викинг», известная картинами «12 месяцев», «Иваново Счастье», «За Палыча!» и «За Палыча! 2».
Режиссер, сценарист и продюсер Боев — уроженец Красноярского края. Он снял фильмы: «Война Закончилась», «За Палыча 2», «Хейтер».