В РФ снимут фильм о ветеране СВО, который пытается вернуться к мирной жизни

Премьера картины запланирована на февраль 2027 года
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Кино об участнике специальной военной операции, который после контузии пытается вернуться к мирной жизни, начнут снимать в мае. Фильм носит название «Невероятный Алеша», сообщил ТАСС продюсер и режиссер картины Максим Боев.

«В мае начнутся съемки фильма “Невероятный Алеша” про парня, который вернулся с СВО после контузии и пытается вернуться к мирной жизни. Человеческий, народный фильм, про людей и для людей», — сообщил Боев, добавив, что съемки завершатся в июле 2026 года.

Затем последует постпродакшн фильма, а на февраль 2027 года запланирована премьера картины. Место съемок пока не определено, но они могут пройти и в Красноярске.

«Рассматриваем разные варианты: Ярославская область, Нижегородская, Калининградская, Краснодарский край, Красноярск. Пока не определились. Выбираем. Выстраиваем логистику», — подчеркнул Боев.

По его словам, съемками занимается киностудия «Викинг», известная картинами «12 месяцев», «Иваново Счастье», «За Палыча!» и «За Палыча! 2».

Режиссер, сценарист и продюсер Боев — уроженец Красноярского края. Он снял фильмы: «Война Закончилась», «За Палыча 2», «Хейтер».