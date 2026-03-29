«Ленфильм» увеличит съемочные площади для работы над разными проектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» планирует увеличение съемочных площадей и модернизацию парка оборудования, что позволит работать над разными проектами одновременно. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма», стопроцентным пакетом акций которого владело Росимущество, в собственность Санкт-Петербурга. В феврале 2026 года в администрации города сообщили, что правительство России выполнило поставленную задачу — все акции уже находятся в собственности города.
Глава «Ленфильма» рассказала ТАСС, что при активном участии Комитета по культуре разрабатывается стратегия дальнейшего развития киностудии.
«Первостепенная задача — увеличение объемов кинопроизводства полнометражных и документальных фильмов. Студия намерена максимально восстановить производственный цикл, который необходим в текущих рыночных условиях, — от идеи до выхода фильма на экраны. Это включает модернизацию технического парка, освоение новых технологий, расширение физической инфраструктуры», — отметила Андрющенко.
В планах — «не только обновление оборудования, но и увеличение съемочных площадей», что позволит одновременно работать над разноплановыми проектами — полным метром, сериалами, документальными фильмами, указала она.
По ее словам, для выполнения намеченного уже сделаны первые шаги совместно с городом: определены статьи и находится на стадии утверждения целевая программа господдержки; начался процесс перевода Кинокомиссии Санкт-Петербурга — «единого окна» для реализуемых в городе кинопроектов — на студию.
«Это откроет перед нами огромное количество возможностей и перспектив и сделает нас центром кинопроизводства в городе», — подчеркнула гендиректор.
О финансовой ситуации на студии
Андрющенко возглавила «Ленфильм» в декабре 2024 года, сменив на этом посту Эдуарда Суворова. Своей основной задачей тогда она назвала разработку программы финансового оздоровления предприятия. Главной задачей 2025 года был пересмотр экономической модели киностудии, отметила гендиректор.
«Основные корректировки были направлены на достижения прибыльности, преодоления кризисных явлений и стабилизацию операционной деятельности. В рамках реструктуризации бизнес-модели студия урегулирует споры путем заключения мировых соглашений и постепенной ликвидации кредиторской задолженности», — пояснила она.
Говоря о том, на чем сегодня держится экономика «Ленфильма» и что будет приносить доход завтра, Андрющенко выделила «две основные опоры»: первая — это кинопроизводство, дистрибуция контента после 2004 года и «Золотой коллекции», оказание кинопроизводственных услуг; и вторая — культурные проекты.
«Мы активно проводим показы в нашем кинотеатре, развиваем экскурсионное и событийные направления, которые уже сегодня становятся важной частью нашего бюджета», — добавила она.
Реализация того значительного потенциала, которым обладает «Ленфильм», «возможна благодаря профессиональному и прозрачному руководству, а также содействию городских властей», считает Андрющенко.
История киностудии насчитывает 112 лет. На «Ленфильме» снято более 1,5 тыс. фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе — «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце» и многие другие.