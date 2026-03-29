На Чукотке соберутся кинематографисты из разных стран мира на фестивале

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. X Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» стартует на Чукотке 30 марта, на открытии культурного события гости вечера смогут познакомиться с известными режиссерами и актерами из России и других стран, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Юбилейный кинофестиваль в этом году обещает быть особенно масштабным: в кинотеатре “Полярный” пройдут показы работ из разных регионов России и стран мира, которые представят их авторы. В жюри фестиваля вошли профессионалы индустрии: руководители киностудий, режиссеры, актеры и сценаристы. А обладателя Гран-при фестиваля традиционно определят зрители с помощью голосования. Церемония закрытия и награждение победителей кинофестиваля “Золотой ворон” состоится 5 апреля», — говорится в сообщении.
Зрителей также ждут творческие вечера с участием звездных гостей, среди которых актриса Зоя Бербер, режиссер Александр Котт и группа «Интонация». Украшением программы станет спектакль Театра на Покровке — «Сказка о царе Салтане».
X Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдет в Анадыре. В этом году смотр установил рекорд по количеству заявок — более 3 000 из России, Китая, Бразилии, Турции, США, Ирана, Индии и других стран. В итоговую программу вошло более 100 картин. Помимо кинопоказов, зрителей ждут творческие вечера, спектакли и междисциплинарные встречи с кинематографистами из 11 стран мира.