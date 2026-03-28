Актриса Лиза Кудроу раскрыла формулу своего многолетнего семейного счастья. Звезда культового сериала «Друзья» в интервью изданию People рассказала, что помогает ей сохранять брак с рекламным агентом Мишелем Стерном на протяжении трех десятилетий.
Ключевым компонентом, по мнению 62-летней актрисы, является обоюдное намерение быть вместе.
«В основном, это взаимоуважение. А еще — желание остаться парой, а потом снова учиться уважению, практиковать его и умение слушать», — пояснила Кудроу.
С будущим мужем Лиза познакомилась еще в 1980-х годах. На тот момент Мишель Стерн был парнем ее соседки по комнате.
Свадьба пары состоялась 27 мая 1995 года и прошла в узком кругу. В 1998 году у них родился сын Джулиан Мюррей.
Интересно, что беременность Кудроу писатели сериала «Друзья» органично вписали в сюжет. Ее героиня Фиби Буффе тогда вынашивала ребенка для своего брата Фрэнка и его супруги Элис.
