Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Друзей» — о секрете семейного счастья: «Учиться уважению и слушать»

Лиза Кудроу уже 30 лет замужем за рекламным агентом Мишелем Стерном
Лиза Кудроу
Лиза КудроуИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Лиза Кудроу раскрыла формулу своего многолетнего семейного счастья. Звезда культового сериала «Друзья» в интервью изданию People рассказала, что помогает ей сохранять брак с рекламным агентом Мишелем Стерном на протяжении трех десятилетий.

Ключевым компонентом, по мнению 62-летней актрисы, является обоюдное намерение быть вместе.

«В основном, это взаимоуважение. А еще — желание остаться парой, а потом снова учиться уважению, практиковать его и умение слушать», — пояснила Кудроу.

С будущим мужем Лиза познакомилась еще в 1980-х годах. На тот момент Мишель Стерн был парнем ее соседки по комнате.

Свадьба пары состоялась 27 мая 1995 года и прошла в узком кругу. В 1998 году у них родился сын Джулиан Мюррей.

Интересно, что беременность Кудроу писатели сериала «Друзья» органично вписали в сюжет. Ее героиня Фиби Буффе тогда вынашивала ребенка для своего брата Фрэнка и его супруги Элис.