Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидела свое тело: «Чувствовала неуверенность»

Энн Хэтэуэй рассказала о борьбе с дисморфией тела. В новом интервью для Harper’s Bazaar 43-летняя актриса объяснила, что это расстройство заставляет ее болезненно воспринимать мнимые или мелкие недостатки своей внешности.
«Иногда смотришь в зеркало и думаешь: "Неплохо". А в другие дни — "Что?" У меня был как раз такой "что?" день», — призналась звезда фильма «Дьявол носит Prada».
Эпизод случился во время семейного отдыха. Хэтэуэй по ошибке взяла с собой «купальник мечты», который обычно надевает в «хорошие дни», однако этот день оказался «непонятным». Ей нужно было выйти к бассейну, где было много незнакомых людей и камер телефонов.
«Я посмотрела на себя и подумала: "Что?" А потом сказала: "Тебе 43". И когда я посмотрела на тело 43-летней женщины, то подумала: "Неплохо". Когда я ожидала увидеть что-то не то, я чувствовала неуверенность. Но когда увидела, что есть на самом деле, я смирилась», — поделилась она.
Хэтэуэй отметила, что после сорока лет обрела «новую скорость» и сейчас чувствует себя счастливее, чем в молодости. Своей свежестью актриса объясняет отказ от алкоголя и регулярный уход за кожей. Комментировать слухи о пластических операциях она отказалась, назвав эту тему слишком личной.