Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая раскрыла секрет идеального брака: «Словно лучшие друзья»

Актриса вновь подогрела слухи о браке с Томом Холландом
Зендая
Источник: Legion-Media.ru

Актриса Зендая, отвечая на вопрос о браке, дала понять, что, возможно, уже вышла замуж за своего давнего партнера, актера Тома Холланда. В интервью для Views France 29-летняя звезда поделилась своим взглядом на идеальные отношения.

На вопрос о том, что такое «идеальный брак», Зендая ответила: «Не знаю, существует ли вообще идеальный брак, но, пожалуй, это люди, которые словно лучшие друзья. Думаю, всегда приятно видеть двух людей, которые не просто любят друг друга, но и по‑настоящему нравятся друг другу».

Это заявление прозвучало на фоне новых слухов о возможной свадьбе пары. Ранее в этом месяце Зендая привлекла внимание, появившись на публике с крупным кольцом с бриллиантом. Стилист актрисы Лоу Роуч также заявил, что пара тайно поженилась, что подогрело интерес поклонников.

Том Холланд
Источник: Legion-Media.ru

Зендая и Том Холланд, оба 1996 года рождения, официально подтвердили свои отношения в 2021 году, хотя слухи об их романе ходили с 2016-го. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке после того, как Холланд публично назвал Зендаю своей «невестой».

Несмотря на растущее внимание, пара последовательно заявляет о желании оградить личную жизнь от публичности. Они подчеркивают, что их отношения — это личное дело, «не имеющее отношения» к профессиональной деятельности и являющееся «священным» пространством для двоих.