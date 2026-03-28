Актриса Зендая, отвечая на вопрос о браке, дала понять, что, возможно, уже вышла замуж за своего давнего партнера, актера Тома Холланда. В интервью для Views France 29-летняя звезда поделилась своим взглядом на идеальные отношения.
На вопрос о том, что такое «идеальный брак», Зендая ответила: «Не знаю, существует ли вообще идеальный брак, но, пожалуй, это люди, которые словно лучшие друзья. Думаю, всегда приятно видеть двух людей, которые не просто любят друг друга, но и по‑настоящему нравятся друг другу».
Это заявление прозвучало на фоне новых слухов о возможной свадьбе пары. Ранее в этом месяце Зендая привлекла внимание, появившись на публике с крупным кольцом с бриллиантом. Стилист актрисы Лоу Роуч также заявил, что пара тайно поженилась, что подогрело интерес поклонников.
Зендая и Том Холланд, оба 1996 года рождения, официально подтвердили свои отношения в 2021 году, хотя слухи об их романе ходили с 2016-го. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке после того, как Холланд публично назвал Зендаю своей «невестой».
Несмотря на растущее внимание, пара последовательно заявляет о желании оградить личную жизнь от публичности. Они подчеркивают, что их отношения — это личное дело, «не имеющее отношения» к профессиональной деятельности и являющееся «священным» пространством для двоих.