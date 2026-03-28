Зендая и Том Холланд, оба 1996 года рождения, официально подтвердили свои отношения в 2021 году, хотя слухи об их романе ходили с 2016-го. В сентябре 2025 года пара объявила о помолвке после того, как Холланд публично назвал Зендаю своей «невестой».