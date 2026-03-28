В Ассоциации владельцев кинотеатров обозначили риски при квотах на иностранное кино

Среди ключевых рисков Воронков выделил возможное вытеснение с рынка авторского и фестивального кино. «Если говорить о предложении, обсуждаемом в 2025 году, то основные сложности [в введении квот], по моему мнению, могли вызвать несколько аспектов. При [фиксированном] взносе, например в 5 млн рублей, возникает вопрос, что будет с “умным” (“не попсовым”, “фестивальным”) кино, в том числе из дружественных стран? Мы предлагали динамическую модель взносов, чтобы “не выжигать” с рынка малые и средние дистрибьюторские компании», — пояснил он.