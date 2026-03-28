Бывшие жены Венсана Касселя встретились на гала-ужине в Париже

Актриса Моника Беллуччи и модель Тина Кунаки, обе в разное время бывшие замужем за французским актером Венсаном Касселем, появились на благотворительном гала-ужине организации AEM Association в Париже. Об этом событии сообщает издание SayWho.
Несмотря на разницу в возрасте и стиле, обе выглядели безупречно. 61-летняя Беллуччи выбрала элегантный черный наряд: платье-комбинацию в сочетании с лаконичным жакетом. Ее визави, 28-летняя Тина Кунаки, предпочла более сдержанный деловой образ, состоящий из водолазки, классических брюк и серого пиджака в полоску.
Этот выход стал для Моники Беллуччи продолжением серии ярких светских появлений. Всего за несколько дней до парижской встречи актриса блистала на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне. Там она поразила гостей в облегающем черном платье макси с глубоким декольте, дополнив образ эффектными аксессуарами, вечерней прической и макияжем.
Ранее младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снялась для глянца.