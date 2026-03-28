Актриса Лиза Моряк сообщила подписчикам о важном событии в своей жизни. Звезда ждет третьего ребенка и сегодня отправилась на второй скрининг. Впервые на ультразвуковое исследование она пришла без мужа, режиссера Сарика Андреасяна.
«Все разы мы были вместе», — призналась Лиза Моряк в своем блоге, отметив, что скучает по его поддержке.
Новость о беременности актриса обнародовала ранее, опубликовав снимки семейной фотосессии. В своем обращении к поклонникам она назвала будущего ребенка не просто пополнением, а символом прочности их семьи.
«Третий ребенок — это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины: семья — это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире», — поделилась актриса.