Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер звезда трилогии «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Актер Джеймс Толкан умер на 95-м году жизни
Джеймс Толкан
Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джеймс Толкан, звезда трилогии «Назад в будущее» и фильма «Топ Ган» («Лучший стрелок»), умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety.

Представитель семьи покойного рассказал, что артист скончался 26 марта в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк (США).

У актера осталась жена Пармели, с которой он познакомился во время работы над постановкой бродвейского спектакля по пьесе «Пинквилль» в 1971 году.

В трилогии «Назад в будущее» Джеймс Толкан сыграл роль мистера Стрикленда — директора школы, — а также дедушки этого персонажа. Кроме того, он сыграл командира Тома «Стингера» Джардиана в «Топ Ган».

В некрологе на сайте фильма «Назад в будущее» поклонников попросили в память об актере сделать пожертвования приютам для животных или организациям по спасению и защите животных.