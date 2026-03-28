Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него

Президент отметил, что для него это было большой честью
Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, что поддержка такого человека, как режиссер Станислав Говорухин, многое значила для него. Фрагмент из фильма «Народный избранник. Говорухину 90 лет» был показан в эфире канала «Россия-24».

На кадрах Путин, сидя в своем рабочем кабинете в Кремле, рассказывает о том, что для него значило знакомство с режиссером.

«Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», — отметил Путин.

Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Алексей Молчановский

Российский лидер добавил, что в ходе общения выяснилось то, чего он не знал, поскольку не был знаком с Говорухиным лично.

«Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», — сказал Путин.

Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Он родился 29 марта 1936 года. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.