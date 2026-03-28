СМИ: Дмитрий Нагиев лишился роли в фильме «Королек моей любви»

Карьера Дмитрия Нагиева в России переживает непростой период. Как стало известно Mash, артист лишился роли в фильме «Королек моей любви» на финальном этапе утверждения актерского состава. Хотя еще в прошлом году его имя значилось в списке участников проекта, в итоге создатели решили отказаться от сотрудничества, сославшись на возможные репутационные риски.