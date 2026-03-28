СМИ: Дмитрий Нагиев лишился роли в фильме «Королек моей любви»

Карьера Дмитрия Нагиева в России переживает непростой период. Как стало известно Mash, артист лишился роли в фильме «Королек моей любви» на финальном этапе утверждения актерского состава. Хотя еще в прошлом году его имя значилось в списке участников проекта, в итоге создатели решили отказаться от сотрудничества, сославшись на возможные репутационные риски.
Ситуация для Нагиева складывается системно: он фактически оказался в негласном стоп-листе. Новых предложений о съемках не поступает, а рекламные контракты в России, по словам источников, сведены к нулю. Сам актер ранее подтверждал, что дистанцировался от отечественного телевидения, разорвав ключевые профессиональные связи.
Дополнительное внимание к ситуации привлекло появление Нагиева в ОАЭ в начале 2026 года. Там его заметили в компании блогера Натальи Любимовой, что, по данным источников, лишь усилило осторожность со стороны российских продюсеров.
Актер выстраивает новую модель заработка: он живет между Россией и Эмиратами и сосредоточился на авторских курсах по актерской импровизации, стоимость которых достигает около 500 тысяч рублей за занятие.
Ранее сообщалось, что Нагиев попал под «отмену» из-за слов об СВО и критики российского кино.