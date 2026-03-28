Россияне назвали любимую режиссерскую работу Говорухина

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» занял первое место в рейтинге самых любимых фильмов режиссера Станислава Говорухина по версии зрителей. Об этом говорится в исследовании телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», которое есть в распоряжении ТАСС.
«29 марта исполняется 90 лет со дня рождения Станислава Говорухина — режиссера, который работал и в советском кинематографе, и в современном российском кино. К юбилею мастера телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” предложил зрителям выбрать фильмы, которые они помнят и любят больше всего. Лидером стала многосерийная лента “Место встречи изменить нельзя” — 64%», — говорится в сообщении.
Второе место заняла драма «Ворошиловский стрелок», набравшая 48% голосов. Третью строчку рейтинга заняла экранизация романа Агаты Кристи «Десять негритят» (40%). В первую пятерку также вошли «В поисках капитана Гранта» (33%) и «Благословите женщину» (32%).
В десятку наиболее любимых зрителями работ режиссера также вошли фильмы «Вертикаль», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Артистка», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и «Конец прекрасной эпохи».
Как отмечается в исследовании, в рейтинг вошли как картины советского периода, так и фильмы, созданные в современной России, что отражает многогранность творческого наследия режиссера.
Опрос проводился в социальных сетях телеканала, в нем приняли участие 2 475 человек.