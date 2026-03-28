Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прошла премьера фильма «Желаю славы»

Картина затрагивает вопросы информационной безопасности подростков
Кадр из фильма «Желаю славы»
Кадр из фильма «Желаю славы»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьера фильма «Желаю славы» режиссера Александры Франк прошла в Москве в Национальном центре «Россия», передает корреспондент ТАСС. Картина в жанре комедии затрагивает актуальные вопросы информационной безопасности подростков, а также недостатка коммуникации между родителями и детьми.

«Этот фильм именно про то, что очень важно, чтобы родители не забывали общаться со своими детьми, обращали внимание на них. Если у ребенка нет контакта с родителями, он ищет его в интернете», — отметила режиссер Александра Франк перед премьерой.

По словам Франк, в центре сюжета — тема уязвимости подростков перед внешними угрозами в цифровой среде. Режиссер подчеркнула, что картина адресована как самим подросткам, так и их родителям, поскольку обе стороны вовлечены в проблему и должны лучше понимать друг друга.

Кадр из фильма «Желаю славы»
Кадр из фильма «Желаю славы»

Актриса Дина Корзун, принявшая участие в проекте, подчеркнула значимость смыслового наполнения картины. «Фильмы со смыслами в наше время особенно необходимы, потому что это период информации. Мне кажется, что этот фильм заставит задуматься молодежь», — сказала она.

В фильме также снялись Иван Охлобыстин, Артем Ляшенко (III), Вячеслав Манучаров, Сергей Рост, Александра Кузенкина, Лаура Кеосаян, Георгий Штиль, Екатерина Седик и другие. По словам пресс-службы проекта, работа сочетает комедийную форму с серьезным содержанием и призвана в доступной форме донести важные социальные смыслы.