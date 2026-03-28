Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил программу. В рамках важнейшего индустриального события пройдут презентации таких дистрибьюторов, как «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», A-One, «Парадиз», «Капелла» и других. Прокатчики расскажут о своих главных премьерах, запланированных на 2026 год, и поделятся эксклюзивными материалами.
Также гости кинорынка смогут посетить мероприятия деловой программы: дискуссию «Как соцсети продвигают кино» с участием популярных блогеров, «профессиональный батл» интеграторов кинопроекционного оборудования «Сделаем кинопоказ снова великим» и большую конференц-сессию «Кино. Управление контентом и практика большого маркетинга».
Кроме того, в рамках форума состоятся премьерные показы хоррора «Обсессия» от кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» и военной драмы «Литвяк» от «Атмосферы кино» и другие мероприятия.
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» пройдет в Москве 31 марта – 2 апреля в кинотеатре Синема Парк Мосфильм.