Сегодня Оливия Уайлд уже не только актриса из «Доктора Хауса», но и режиссер со своими проектами. Правда, за последние годы ее имя чаще украшало первые полосы СМИ из-за семейных разногласий. Ее разрыв с любимым всеми звездой «Теда Лассо» Джейсоном Судейкисом стал одним из самых обсуждаемых в начале 2020-х. Хотя пара никогда не расписывалась, но прожила вместе почти десятилетие и воспитала двоих детей. Тем невероятнее было следить за тем, как протекал их конфликт.
Вечеринка-знакомство
В мае 2011-го, после финала 36-го сезона популярной программы Saturday Night Live, прошла традиционная вечеринка для участников шоу и гостей. Именно там встретились Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис. Оба только недавно закончили предыдущие отношения: он развелся с Кэй Кэннон годом ранее, она уже подала на развод с итальянским принцем и режиссером Тао Располи.
Судейкис начал знакомство остроумно. Он подошел к актрисе и сказал: «Что бы ты ни искала, тебе это не нужно», после чего просто ушел. Оливия позже признавалась, что сразу нашла его обаятельным, но Судейкис не спешил форсировать события. Их пути пересекались еще несколько раз, пока общий приятель буквально не всучил Джейсону номер Оливии. Занятно, что и после этого он выждал еще месяц и только тогда написал. Его выдержке можно позавидовать, ну а пара осенью 2011-го все же начала встречаться.
Дети и жизнь без свадьбы
В начале 2013-го Судейкис сделал ей предложение. Уайлд поначалу отрицала слухи о помолвке, но вскоре все же подтвердила ее. В апреле 2014-го у пары родился сын Отис Александр. Через два года, в октябре 2016-го, — дочь Дэйзи Джозефин. Свадьбу однако пара все это время будто не планировала. Джейсон на эту тему отшучивался, а Оливия утверждала, что после рождения детей регистрация уже не казалась ей такой уж обязательной.
Они регулярно появлялись на премьерах, поддерживали друг друга в интервью. Их союз выглядел абсолютно безоблачным. Судейкис даже сыграл в режиссерском полнометражном дебюте своей второй половины — комедии «Образование».
Разрыв
В ноябре 2020-го внезапно появилась информация об их расставании. Источники со стороны Оливии утверждали, что все закончилось мирно еще в начале года и они спокойно перешли к совместному воспитанию детей. Однако у Джейсона была другая версия: он настаивал, что разрыв случился именно в ноябре, и это стало для него болезненным потрясением.
Звезда «Теда Лассо» не скрывал растерянности: «Через год я лучше пойму, почему это произошло. Через два — еще лучше. Через пять — совсем ясно». Оливия же высказывалась конкретнее: она признавалась, что за годы отношений сильно изменилась, и их союз просто исчерпал себя.
Гарри Стайлс
Уже в январе 2021-го папарацци запечатлели как Оливия Уайлд и Гарри Стайлс держатся за ручку на свадьбе агента и друга певца. Разумеется, аудитория тут же связала новый роман с распадом предыдущего. По версии ряда изданий, пара сблизилась еще во время работы над фильмом Уайлд «Не беспокойся, дорогая», где солист исполнил одну из ведущих ролей. Съемки начались как раз осенью 2020-го — незадолго до разрыва с Судейкисом.
Оливия настаивала на том, что эти события не связаны. Тем не менее хронология выглядела слишком подозрительно. Но по-настоящему все разгорелось после скандальных подробностей, которые всплыли из другого источника.
Показания няни
В 2022-м в прессе появился рассказ бывшей няни пары — Эрики Дженаро. По ее словам, актер обнаружил переписку избранницы со Стайлсом на ее умных часах, забытых дома. Джейсон также пришел в ярость, когда увидел как Уайлд готовит для Стайлса их особый семейный салат. В отчаянии он якобы даже лег под машину, пытаясь не выпустить ее из дома.
Оба актера немедленно все опровергли. В совместном заявлении они обвинили бывшую сотрудницу в преследовании и дискредитации их семьи. В 2023-м та подала на экс-работодателей в суд за незаконное увольнение, но иск перенаправили в закрытый арбитраж. Так что подтверждения или опровержения сведений публика так и не дождалась.
Конверт на сцене
В апреле 2022-го на CinemaCon во время презентации ленты «Не беспокойся, дорогая» Оливии вручили конверт с пометкой «Лично и конфиденциально». Актриса вскрыла его и обнаружила судебные документы об опеке над детьми, инициированные Джейсоном. К чести Уайлд она не подала виду, что увидела что-то неприятное. Но позже она назвала это унизительным, подчеркнув, что пострадали от такого поступка прежде всего их дети.
Представители актера подтвердили, что документы касались установления юрисдикции для проживания детей (он боялся, что их перевезут в Лондон). Однако они также заявили, что актер не давал указаний устраивать скандал. По его словам, время и место выбрала курьерская служба, а сам он сожалеет о случившемся. Несмотря на его оправдания, эпизод сильно повлиял на отношения между бывшими партнерами.
Битва за детей и мировое соглашение
Судебный спор об опеке растянулся почти на три года. Судейкис хотел, чтобы дети жили в Нью-Йорке, Уайлд настаивала на Лос-Анджелесе. В какой-то момент она заявила о планах переехать с детьми в Лондон — как раз, где тогда жил Стайлс. В итоге суд установил, что основным штатом для детей будет Калифорния.
В сентябре 2023-го стороны наконец заключили соглашение. Согласно ему Отис и Дэйзи находятся под совместной опекой по схеме «неделя через неделю». То есть 7 дней с одним родителем, затем с другим. Судейкис при этом обязан выплачивать 27 500 долларов ежемесячно, плюс 25% расходов на уход за детьми. Сумма рассчитана исходя из его дохода в 2023-с — около 10,5 миллиона долларов против 500 тысяч у Уайлд. Кроме того, между родителями появились признаки примирения. Их стали чаще видеть вместе на школьных мероприятиях дочери и футбольных матчах сына.