Судейкис начал знакомство остроумно. Он подошел к актрисе и сказал: «Что бы ты ни искала, тебе это не нужно», после чего просто ушел. Оливия позже признавалась, что сразу нашла его обаятельным, но Судейкис не спешил форсировать события. Их пути пересекались еще несколько раз, пока общий приятель буквально не всучил Джейсону номер Оливии. Занятно, что и после этого он выждал еще месяц и только тогда написал. Его выдержке можно позавидовать, ну а пара осенью 2011-го все же начала встречаться.