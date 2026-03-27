Николь Кидман впервые высказалась о своей жизни после развода с Китом Урбаном

Николь Кидман развелась со своим мужем Китом Урбаном осенью прошлого года. Супруги прожили вместе 19 лет. Накануне знаменитость впервые дала развернутый комментарий о своей жизни после развода. В беседе с изданием The Age Australia она рассказала, что «держится на плаву».
«У меня все хорошо. Я держусь уверенно. Это хороший результат», — сказала актриса.
По словам звезды, пережить развод ей было весьма непросто. Кидман рассказала, каково ей после нескольких насыщенных событиями месяцев, в течение которых СМИ активно обсуждали ее личную жизнь.
Знаменитость также отметила, что ей уже доводилось переживать непростые времена — и она научилась проходить через них с достоинством. Отец артистки, Энтони, ушел из жизни в 2014 году, а в 2024‑м Николь лишилась матери — Жанель.
«В моем жизненном опыте есть потери, горе, боль, но с ними всегда рядом шли стойкость, желание двигаться вперед», — подчеркнула она.
