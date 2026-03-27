В ночь с 1 на 2 февраля 1959-го на склоне горы Холатчахль в Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов-лыжников — студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Следствие закрыли с формулировкой о «непреодолимой стихийной силе». С тех пор за прошедшие десятилетия было выдвинуто несколько десятков версий — от лавины и испытаний секретного оружия до мистики. Эта история давно превратилась в культурный феномен. Мы собрали самые заметные кино- и телепроекты, посвященные трагедии.
«Перевал Дятлова»
Российский сериал «Перевал Дятлова» 2020 года от Валерия Федоровича и Евгения Никишова — самое масштабное художественное высказывание на эту тему. Проект сразу удивляет структурой. Нечетные серии сняты как нуарный детектив о расследовании майора КГБ Олега Костина (Петр Федоров). Четные — черно-белая советская киноповесть, воссоздающая последние дни группы. Для написания сценария авторы получили доступ к засекреченным материалам дела 1959-го и документам доследования 2000-х.
Чтобы добиться правдоподобности, съемки проходили на Алтае в местах, куда можно добраться только на тракторе или снегоходе. Сериал стал лидером телепросмотров и был признан критиками лучшим проектом сезона. Успех закрепили спецприз премии ТЭФИ, а права на международный прокат приобрела компания Beta Film в рамках Берлинского кинофестиваля.
«Тайна перевала Дятлова»
В 2013-м Ренни Харлина — автор «Крепкого орешка 2» и «Скалолаза» — выпустил хоррор «Тайна перевала Дятлова». По сюжету пятеро американских студентов из Орегона отправляются на Урал, чтобы снять документалку о гибели группы Дятлова. Как и их предшественники в 1959-м, они сталкиваются с чем-то необъяснимым. Только здесь все уходит в научную фантастики: правительственные эксперименты, секретные объекты и неожиданный финальный твист. Фильм получил сдержанную реакцию, но многие отмечали напряженную атмосферу первой половины.
Документальные проекты
«Перевал Дятлова: охотники за правдой»
Вместе с одноименным художественным проектом в 2020-м вышел «Перевал Дятлова: охотники за правдой». Режиссер — Игорь Садреев. В центре истории — болгарский исследователь-любитель Теодора Хаджийска. Она узнала о гибели группы Дятлова, лежа в больнице после собственного несчастного случая в горах Индонезии в 2012-м. Со временем вокруг нее сформировалось международное сообщество детективов-любителей, которые разбирают многочисленные версии трагедии — от шпионской до мистической. Впоследствии Хаджийска вместе с Игорем Павловым выпустила книгу на эту тему «1079», ставшую лауреатом премии «Русский Детектив».
«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти»
Документальный фильм 2013-го «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти» — совместный проект Первого канала и «Комсомольской правды». В нем приняли участие сестра Игоря Дятлова Татьяна, Юрий Юдин — единственный выживший, вернувшийся из-за болезни еще в начале маршрута. Также в фильме присутствуют поисковики того времени, например, Михаил Шаравин (нашедший палатку), исследователи и добровольцы МЧС. Авторы отправились в собственную экспедицию на место трагедии и попытались разобрать основные версии произошедшего, восстановив хронологию. При этом на протяжении всего фильма они все же склоняются к техногенной версии случившегося.
«Перевал Дятлова. Конец истории»
В 2016-м точку в этом вопросе попытались поставить режиссер Роман Трещев и журналист Николай Варсегов. К расследованию привлекли следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Леонида Прошкина и Евгения Окишева — один из следователей, работавших еще по первоначальному делу. Особенно подробно разбирается версия о «зачистке» или техногенной катастрофе, которую поддерживал Окишев, утверждая, что им просто не дали довести дело до конца. Но, как вы понимаете, закрыть этот вопрос раз и навсегда не удалось. После 2016-го вышло еще несколько проектов, о которых мы написали выше и очевидно, что они продолжат появляться и дальше.