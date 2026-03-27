65-летний Антонио Бандерас объяснил, почему покинул Голливуд

Актер рассказал о жизни после сердечного приступа
Антонио Бандерас
Антонио БандерасИсточник: Legion-Media.ru

После перенесенного в 2017 году сердечного приступа Антонио Бандерас покинул Голливуд и вернулся в родную Малагу, кардинально изменив образ жизни. Тогда 58-летнему актеру потребовалась срочная госпитализация из-за болей в груди во время тренировки. Этот эпизод стал для него «серьезным предупреждением».

«Мой сердечный приступ стал для меня предупреждением. Он изменил мой взгляд на жизнь. <…> Я вернулся туда, где родился, где мне нравится жить», — поделился 65-летний Бандерас в интервью The Times.

Антонио Бандерас
Антонио БандерасИсточник: Legion-Media.ru

После случившегося Бандерас продал особняк в Великобритании и дом в США, а также избавился от частного самолета. Ключевым решением стал фокус на театральном искусстве — актер признал, что по сути всегда был театральным актером. Сейчас он развивает некоммерческий театр Teatro del Soho в Малаге, частично финансируя его из собственных средств.

Ранее Антонио Бандерас снялся с возлюбленной, которая моложе его на 20 лет.