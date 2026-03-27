Автора документального фильма, получившего Оскар, признали иноагентом

Автора документального фильма Таланкина, получившего Оскар, признали иноагентом
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера документального фильма, получившего «Оскар», Павла Таланкина (признан иноагентом в РФ), сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать седьмого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… П. И. Таланкин», — говорится в сообщении.

По информации министерства, Таланкин принимал участие в качестве респондента на инфорплощадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

По данным ведомства, Таланкин проживает за границей.

В марте на 98-й премии «Оскар» в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте «Господин Никто против Путина». «Оскар» получили бывший педагог Таланкин и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок он покинул Россию.

В конце марта в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска сообщили РИА Новости, что суд удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение фильма.