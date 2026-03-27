Петров: «Весельчак У» поднимет планку фантастических фильмов в российском кино

Исполняющий главную роль в картине актер рассказал, что изначальной задачей проекта было превзойти «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Весельчак У»
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фантастический фильм «Весельчак У» может поднять планку российского фантастического кино. Об этом журналистам на съемках фильма рассказал актер Александр Петров, исполняющий главную роль в проекте.

«Я абсолютно убежден в этом. Такая задача изначально была поставлена — превзойти “Сто лет тому вперед” и шагнуть еще дальше. Это драматургически сложнее, по спецэффектам сложнее. Вселенная становится все шире и шире», — сказал Петров.

Фильм «Весельчак У» режиссера Александра Андрющенко — приключенческая картина из киновселенной «Сто лет тому вперед», созданной по мотивам произведений Кира Булычева.

По сюжету космический пират Весельчак У оказывается на Земле и пытается найти артефакт космион, который позволит ему вернуться в свое время, однако его поиски приводят к новым союзникам и опасным противникам.

В фильме снимаются Александр Петров, Никита Ефремов, Алена Михайлова, Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд и другие актеры. Премьера картины запланирована на 15 апреля 2027 года.

По словам Александра Петрова, команда фильма стремится создать масштабный и зрелищный проект, который покажет новые возможности российского кинопроизводства.

«Странно было бы снимать продолжение камерно. Это история про Весельчака, поэтому она должна быть с тем же эффектом — когда зритель говорит: “Да ладно, не может быть, что это мы сняли, что российское кинопроизводство так умеет и так может”», — добавил актер.

Сложный сюжет

Кадр из фильма «Весельчак У»
Как рассказал Петров, фильм продолжит события фантастической вселенной, знакомой зрителям по картине «Сто лет тому вперед», но сосредоточится на истории одного из самых ярких персонажей — космического пирата Весельчака.

«С одной стороны, это очень непростой сюжет. Сначала кажется, что сложно понять правила этой вселенной, но в какой-то момент все становится на свои места», — отметил актер.

По его словам, зрители увидят героя уже на Земле, где и начнется новая история.

«Мы видим его в Москве — он ходит по улицам города, взаимодействует с людьми. И постепенно раскрывается история под названием “Весельчак У”, где мы узнаем, кто он, откуда и как вообще оказался здесь», — рассказал Петров.

Масштаб производства

Кадр из фильма «Весельчак У»
Актер Никита Ефремов, исполняющий роль космического воина Тео, отметил высокий уровень подготовки съемочной группы. «Здесь фантастическое производство. Все знают, что делают, и заранее понимают, как будет выглядеть сцена. Я в России такого уровня подготовки еще не видел», — рассказал он журналистам на съемках картины.

По словам актера, сложность проекта связана в том числе с масштабными декорациями, гримом и постановкой сцен.

«Мы снимаем очень много покадрово. Это требует сильной подготовки, потому что нужно сохранять линию состояния персонажа, когда сцены снимаются по частям», — объяснил Ефремов.

Космический мир

Кадр из фильма «Весельчак У»
Актриса Алена Михайлова играет в фильме астрохирурга Ирию Гай.

«Это женщина-ученый, астрохирург, которая делает сложнейшие операции в космосе. У нее есть корабль, с которым она общается как с голосовым помощником», — рассказала актриса на съемках.

По ее словам, съемки потребовали сложной подготовки, включая длительный грим.

«Пластический грим занимает около четырех часов. Первые дни было сложно, а потом привыкаешь — ты просто сидишь, а вокруг тебя работает огромная команда», — отметила Михайлова.

Съемочный процесс

Кадр из фильма «Весельчак У»
Режиссер фильма Александр Андрющенко рассказал, что подготовка к съемкам началась задолго до старта производства. По его словам, команда уделяет большое внимание превизуализации и раскадровке.

«Мы традиционно очень серьезно готовимся к съемкам. Подготовка началась еще в январе прошлого года. С марта уже работала полноценная группа — мы раскадровывали фильм, монтировали раскадровки, делали превизуализацию», — рассказал режиссер во время съемок проекта.

Он отметил, что в подготовке используются современные технологии.

«Например, мы озвучиваем раскадровки. Я сначала записываю голоса сам, а потом нейросеть меняет их на голоса актеров. В итоге получается фактически смонтированное кино из раскадровок, это моя шпаргалка и одновременно способ показать актерам, что именно мы будем снимать», — отметил Андрющенко.

По его словам, такой подход помогает экономить время на съемочной площадке и позволяет работать быстрее.

«Кино очень дорогое, каждая минута на площадке стоит много. Поэтому важно приходить максимально подготовленными и не тратить время на выдумывание того, что можно было придумать заранее», — сказал режиссер.

О проекте

Производством проекта занимаются компании «Водород», «Национальная медиа группа», Коммерческий фонд развития кино и анимации, «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа холдинг») и «Плюс студия» при поддержке Фонда кино. Съемки проходят в Москве, Московской области, Красноярске и Казахстане, а прокат картины запланирован на 15 апреля 2027 года, дистрибьютор — «Централ партнершип».