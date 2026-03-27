Сарик Андреасян выиграл 1 рубль по делу против продюсера Картозии

Андреасян обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации
Сарик Андреасян на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Сарик Андреасян на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Режиссер Сарик Андреасян выиграл 1 рубль в суде против продюсера Николая Картозии. Об этом сообщило издание Super.

Андреасян обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за некоторых формулировок, которые нашел в комментариях Картозии по поводу своего фильма «Онегин». Их он посчитал травлей на национальной почве.

Суд обязал продюсера заплатить режиссеру компенсацию в размере 1 рубля, как последний и просил в иске.

«Когда в публичных высказываниях начинают задевать и оскорблять мою семью, моих детей, а также переходят на национальность, это уже не критика. Это сознательная травля, попытка унизить не работу, а человека. И такое поведение не должно оставаться безнаказанным», — объяснил желание судиться Андреасян.

Николай КартозияИсточник: Legion-Media.ru

Картозия, в свою очередь, подал встречный иск за распространение клеветы. Он пошутил, что на рубль Андреасян может снять новый фильм, и подал апелляцию.

«Чем больше времени в суде проведет Сарик, тем меньше времени он проведет на съемочной площадке», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Сарику Андреасяну потребовалась срочная операция.