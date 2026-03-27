Шайю ЛаБафа обвинили в терроре теннисного клуба в Новом Орлеане

Актера обвинили в вызывающем поведении и написали на него жалобу в полицию
Шайа ЛаБафИсточник: Legion-Media.ru

Шайю ЛаБафа обвинили в терроре членов теннисного клуба в Новом Орлеане, расположенного рядом с его домом. Об этом информирует портал TMZ, ссылаясь на официальное уведомление, разосланное участникам New Orleans Lawn Tennis Club (NOLTC).

В документе администрация клуба констатирует, что спокойную атмосферу разрушает «новый сосед», чье вызывающее поведение негативно сказывается на обстановке. По данным источника издания, этим соседом является актер Шайа ЛаБаф.

Согласно жалобам спортсменов, ЛаБаф регулярно занимает позицию на крыльце своего дома напротив одного из клубных выходов. Оттуда он ведет себя агрессивно, вступая в перепалки с посетителями. Сообщается, что актер пытался подкупить членов клуба, предлагая деньги за партию, а также мешал работе местного медика.

Руководство NOLTC дало четкие инструкции: избегать любых контактов с ЛаБафом, не отвечать на его провокации и немедленно докладывать о серьезных происшествиях. Для предотвращения конфликтов выход на улицу, где живет актер, решено закрыть. В уведомлении также отмечено, что департамент полиции Нового Орлеана уже работает по поступившим жалобам и гарантирует поддержание порядка в учреждении.

Ранее Шайа ЛаБаф попал в скандал, пытаясь навязчиво поговорить с незнакомкой.