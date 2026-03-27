Первая в истории кино «девушка Бонда» Урсула Андресс стала жертвой финансовой аферы

90-летняя актриса сообщила, что ее обманули на миллионы евро
Урсула Андресс, 1964 год
Урсула Андресс, 1964 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Первая «девушка Бонда» в истории кино, 90-летняя швейцарская актриса Урсула Андресс, лишилась миллионов евро в результате сложной схемы мошенничества. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление самой звезды и материалы судебного разбирательства.

Андресс обратила внимание, что ее счета, находившиеся в доверительном управлении, начали стремительно пустеть.

«Меня намеренно выбрали жертвой. Восемь лет мне льстили и манипулировали мной. Мне безжалостно лгали, злонамеренно и преступно используя мое доверие», — заявила актриса.

Урсула Андресс
Урсула АндрессИсточник: Rex / Fotodom.ru

Она подала официальную жалобу в полицию Швейцарии. Основным фигурантом дела стал бывший женевский управляющий активами Эрик Фреймонд. Ранее его имя уже фигурировало в похожем скандале, связанном с наследником модного дома Hermès Николя Пуэшем.

Расследование показало: Фреймонд распоряжался средствами Андресс, вкладывая их в низколиквидные ценные бумаги и проводя сомнительные операции. Часть денег, по данным следствия, ушла на покупку произведений искусства, оформленных на его супругу. Текущая стоимость и местонахождение этих активов не установлены.

К делу подключились итальянские правоохранители из управления по борьбе с мафией во Флоренции. У Фреймонда обнаружили связи с Италией и инвестиции в элитную недвижимость в Тоскане. Флорентийский суд постановил арестовать активы подозреваемого на сумму незаконно полученной прибыли. Общий ущерб, по предварительной оценке, достигает 20 миллионов евро.