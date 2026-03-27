Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вступят в борьбу с нечистью калмыцкой мифологии

Стартовали съемки пятого сезона сериала «Сергий против нечисти»
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (5 сезон)
Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (5 сезон)

Стартовали съемки юбилейного пятого сезона фэнтези-сериала «Сергий против нечисти». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

В новом сезоне «Сергий против нечисти. Царь саранчи» напарники отец Сергий и следовательница Катя отправятся в Калмыкию, столкнутся с уникальной мифологией региона и вступят в борьбу его фольклорной нечистью — Эрлик-ханом, Шулмусами, Донамом, Волколаками, а также с архидемоном Ада Абаддоном.

К своим ролям вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха. Режиссером пятого сезона стал Илья Шеховцов.

Кадр из сериала «Сергий против нечисти: Зов предков» (4 сезон)
Кадр из сериала «Сергий против нечисти: Зов предков» (4 сезон)

В центре нового сезона окажется давняя трагедия, которая связывает Сергия и Катю — они поймут, что родителей их лишил могущественный архидемон Абаддон. Они решают остановить демона навсегда и вместе с Тетушкой (Ирина Розанова), Ринатом (Артур Ваха) и Кракиным (Дмитрий Куличков) оказываются в степях Калмыкии, где Абаддон взращивает полчища адской саранчи для установления мирового господства. На помощь охотникам приходит местная Шаманка (Елена Ербакова).

В новом сезоне появится и новый ключевой персонаж — отец Сергия (Кирилл Полухин).

Кадр из сериала «Сергий против нечисти: Зов предков» (4 сезон)
Кадр из сериала «Сергий против нечисти: Зов предков» (4 сезон)

«Мой герой — человек с криминальным прошлым, упрямый, жесткий, но по-своему справедливый. Все, что он делает, — ради сына. Мне было важно раскрыть героя не только как охотника на нечисть, но и как отца. Он оказывается рядом со взрослым сыном, но не может сразу это принять и довериться, особенно в присутствии Кати — здесь срабатывает его прошлое и неприязнь к представителям закона. И, конечно, вся эта история для меня в первую очередь про человека, который остается верен своему выбору до конца», — рассказывает Полухин.