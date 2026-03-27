Кологривый объяснил, почему его взяли на роль лидера рок-группы «Сектор Газа»

Российский актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», впервые подробно рассказал о том, как стал исполнителем роли фронтмена легендарной группы «Сектор Газа» в готовящейся кинобиографии.
В интервью для программы «На кону» он объяснил причину своего кастинга и поделился подходом к сложной роли. Беседуя с ведущим Василием Коновым, Кологривый прямо заявил: «Мне предложили роль Юрия Хоя, потому что я неформатный артист». Эта характеристика, по мнению актера, и стала ключевой для создателей фильма.
Несмотря на критику со стороны некоторых поклонников группы, сомневающихся в его кандидатуре, Кологривый игнорирует негативные комментарии. Все его усилия сейчас направлены на глубокое погружение в образ культового музыканта. Актер признает сложность задачи — воплотить на экране недавно жившего человека.
«Ничего заявлять пока не буду, потому что играть недавно живших реальных людей, которых сейчас уже нет, непросто. Поэтому просто надеюсь, что у меня получится», — поделился он в разговоре.
