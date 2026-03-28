Кинофестиваль ФАНК откроется фильмом про «крестного отца “Звездных войн”»

29 марта в Москве стартует VI Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Фильмом открытия станет документальная лента «Однажды в Ленинграде», основанная на мемуарах легендарного советского режиссера Павла Клушанцева.
В своих работах Клушанцев соединял научно-популярное кино и научную фантастику. Его авторству принадлежат многие изобретения, технические приспособления и приемы комбинированных съемок, которыми впоследствии пользовались кинематографисты разных стран. Разные источники утверждают, что фильмами Клушанцева вдохновлялись Стэнли Кубрик и Джордж Лукас, а самого режиссера называют «крестным отцом “Звездных войн”».
Режиссером «Однажды в Ленинграде» выступил Михаил Архипов. Он также снял художественный фильм «Планета» с Сергеем Гилевым в главной роли, вдохновленный историей подготовки Павла Клушанцева к съемкам его самой известной картины «Планета бурь».
VI Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ с 29 марта по 12 апреля.
В конкурсную программу смотра вошло шесть полнометражных картин из России, Норвегии, Австрии, Швейцарии и США, один семиминутный фильм и две программы короткометражных лент «Коротко о науке». Также на фестивале будет представлен альманах собственного производства «Там, где ищут ответы», созданный в рамках Лаборатории научного кино ФАНК совместно с Российской академией наук.