Кинофестиваль ФАНК откроется фильмом про «крестного отца “Звездных войн”»

Документальная лента «Однажды в Ленинграде» расскажет о творческом пути советского режиссера Павла Клушанцева, вдохновлявшего Стэнли Кубрика и Джорджа Лукаса
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Однажды в Ленинграде»
Кадр из фильма «Однажды в Ленинграде»

29 марта в Москве стартует VI Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Фильмом открытия станет документальная лента «Однажды в Ленинграде», основанная на мемуарах легендарного советского режиссера Павла Клушанцева.

В своих работах Клушанцев соединял научно-популярное кино и научную фантастику. Его авторству принадлежат многие изобретения, технические приспособления и приемы комбинированных съемок, которыми впоследствии пользовались кинематографисты разных стран. Разные источники утверждают, что фильмами Клушанцева вдохновлялись Стэнли Кубрик и Джордж Лукас, а самого режиссера называют «крестным отцом “Звездных войн”».

Режиссером «Однажды в Ленинграде» выступил Михаил Архипов. Он также снял художественный фильм «Планета» с Сергеем Гилевым в главной роли, вдохновленный историей подготовки Павла Клушанцева к съемкам его самой известной картины «Планета бурь».

VI Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ с 29 марта по 12 апреля.

Кадр из фильма «Восьмой свист морского зайца»
Кадр из фильма «Восьмой свист морского зайца»

В конкурсную программу смотра вошло шесть полнометражных картин из России, Норвегии, Австрии, Швейцарии и США, один семиминутный фильм и две программы короткометражных лент «Коротко о науке». Также на фестивале будет представлен альманах собственного производства «Там, где ищут ответы», созданный в рамках Лаборатории научного кино ФАНК совместно с Российской академией наук.