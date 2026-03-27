Хабенский, ставший и. о. ректора Школы-студии МХАТ, почтил память Золотовицкого

Актер отметил, что главным посылом Игоря Яковлевича было жизнеутверждение
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Константин Хабенский публично почтил память Игоря Золотовицкого на четвертой церемонии вручения «Премии Художественного театра». Мероприятие прошло 26 марта в МХТ имени А. П. Чехова, художественным руководителем которого является Константин Юрьевич.

На церемонии были показаны архивные кадры с Игорем Золотовицким, а затем на сцену вышли студенты Школы-студии МХАТ. Игорь Яковлевич руководил театральным институтом с 2013 года вплоть до своей смерти в январе 2026-го.

Хабенский напомнил, что раньше эту премию вручал Золотовицкий. По словам актера, его коллега «за считанные секунды при помощи нескольких фраз и какой-нибудь прекрасной шутки сразу наводил мосты с аудиторией», а также сразу рассказывал о правилах игры предстоящего вечера.

Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

«Благодаря жизнерадостному гулу студентов Школы-студии с балкона создавалась очень правильная атмосфера и энергия вечера. Мне кажется, что Игорь Золотовицкий меньше всего хотел бы, чтобы с его уходом этот радостный гул затих. Ведь жизнеутверждение, мне кажется, было главным его посылом ко всем», — высказался Хабенский.

Константин Юрьевич с 6 марта вступил в новую должность — он стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ. До него на этот пост утвердили Константина Богомолова.

Константин Богомолов

Однако многие студенты и выпускники театрального института были против его кандидатуры, отмечая, что режиссер не оканчивал это учебное заведение, как предыдущие ректоры Школы-студии. Позже Богомолов сообщил, что отказался от должности.

Ранее Богомолов отреагировал на новую должность Хабенского в Школе-студии МХАТ. 