«Проект "Конец света"» – уютное кино со спасающим Землю Гослингом. Зачем его смотреть?

О чем фильм «Проект “Конец света”»
Очнувшись из искусственной комы на борту космического корабля «Аве Мария», Райленд Грейс обнаруживает себя единственным выжившим членом экипажа, но не может вспомнить, как здесь оказался. Осматривая личные вещи своих почивших спутников — китайского командира Яо Ли-цзе и российского инженера Олеси Илюхиной, и общаясь с дружелюбным бортовым компьютером, Грейс постепенно восстанавливает в памяти события, которые привели его на другой конец Солнечной системы.
Загадочные черные точки, астрофаги, образующие так называемые «линии Петровой», пожирают Солнце и другие звезды, из-за чего неминуемая гибель грозит всем планетам, включая Землю, которой до полного охлаждения осталось 30 лет. К Грейсу, одинокому учителю естествознания средних классов, обращается Ева Стратт, возглавляющая международный комитет по спасению мира. Ее заинтересовало необычное исследование Грейса, которое когда-то сделало его изгоем в научном сообществе. Стратт рассчитывает, что нестандартное мышление биолога поможет в исследовании астрофагов.
В итоге обычный школьный учитель оказывается частью космической миссии «Hail Mary» (по-русски — «На авось») — последней надежды отчаявшихся ученых и властей, выдавших экипажу билет в один конец до Тау-Кита, единственной звезды, которая почему-то не подверглась влиянию зловещих точек. Причины этого Грейсу и предстоит выяснять — но отнюдь не в одиночку. Неожиданным компаньоном мужчины становится инопланетянин, напоминающий каменного паука и вследствие этого получающий имя Рокки. Он тоже оказался единственным выжившим на своем корабле и тоже оказался здесь потому, что его планета обречена на смерть. Быстро научившись понимать друг друга, Грейс и Рокки начинают работать сообща.
Зачем смотреть
Режиссерский дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера известен, прежде всего, работой над мультфильмами про Человека-паука, которым удалось разжечь затухающие миры кинокомиксов. Их «Проект “Конец света"» — если и не прорыв в жанре, то как минимум фантастически красивое, изобретательно снятое и по-хорошему наивное зрительское кино с громким гуманистическим посылом, увлекательное и дарящее надежду на то, что для человечества еще не все потеряно. Ведь если можно найти общий язык с каменным пауком в космосе, то здесь, на Земле, все должно быть куда проще, правда?
В причудливом сочетании научной насыщенности «Интерстеллара» с теплотой «Инопланетянина», у Лорда и Миллера родилось своеобразное бадди-муви (здесь вспомним, что дуэт работал и над такими комедиями, как «Мачо и ботан» и «Бруклин 9−9»). В сердце которого — трогательные отношения двух одиночеств, отражений друг друга, объединившихся посреди бескрайней тьмы, где никто не услышит их криков, слез и танцев. Всего этого в фильме хватает — это пронзительное и смешное кино, наполненное забавными диалогами, напряженным экшеном и эмоциональными, порой до сентиментальности, сценами, украшенными космически-вдохновенным саундтреком с ненавязчивыми вкраплениями поп-хитов.
Растерянный, вечно растрепанный Райан Гослинг в вязаном кардигане с нелепыми лисичками и висящими на подбородке очками, обнимающийся с пришельцем, — пожалуй, одна из самых обаятельных ролей актера, играющего «маленького человека», не готового, но вынужденного стать героем. Некоторые назовут «Конец света» монофильмом, но это однозначно не так: кукла-аниматроник Рокки, которого озвучил кукловод Джеймс Ортис, получился куда более живым и органичным, чем большинство компьютерных тварей последних лет, а его фирменные фразочки прочно застрянут у вас в голове.
Роль строгой немки Евы Стратт исполнила как всегда потрясающая Сандра Хюллер, играющая свою героиню с присущей ей нордической сдержанностью, практически одними глазами и уголками губ. Актрисе достался один из самых ярких эпизодов фильма: сцена с караоке (оммаж великому «Тони Эрдманну», открывшему Хюллер для российской публики), одновременно горькая и нежная, — лучшее, что могло случиться с подзабытым хитом Гарри Стайлза Sign of the Times, идеально вписавшимся в лейтмотив фильма.
Почему можно не смотреть
Зрители, которые перед просмотром фильма прочитали оригинальный роман Энди Уира, отметят, что при всем многообразии астрофизической детализации в экранизации все несколько упрощено — как с точки зрения технических моментов, так и сюжетных. Включая финал, который у Лорда и Миллера получился уж слишком прямолинейным и лишенным некой экзистенциальной неоднозначности, скажем так. В картине довольно много условностей — например, уж очень быстро и просто герой Гослинга создает переводчик с инопланетного на человеческий, хотя и это простительно фильму-сказке.
Кроме того, «Конец света» кажется немного затянутым, среди двух с половиной часов зрелища, то и дело перебрасывающего нас с небес на Землю, где-то примерно в середине находится время для сюжетного провисания — хотя и здесь кто-то из зрителей может возразить, что отнюдь не прочь позависать с Рокки еще чуть подольше.