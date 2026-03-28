«Проект "Конец света"» – уютное кино со спасающим Землю Гослингом. Зачем его смотреть?

Режиссерский дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера известен, прежде всего, работой над мультфильмами про Человека-паука, которым удалось разжечь затухающие миры кинокомиксов. Их «Проект “Конец света"» — если и не прорыв в жанре, то как минимум фантастически красивое, изобретательно снятое и по-хорошему наивное зрительское кино с громким гуманистическим посылом, увлекательное и дарящее надежду на то, что для человечества еще не все потеряно. Ведь если можно найти общий язык с каменным пауком в космосе, то здесь, на Земле, все должно быть куда проще, правда?