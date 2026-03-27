Джессика Бил поставила Джастину Тимберлейку жесткое условие для сохранения брака

Отношения Джастина Тимберлейка и Джессики Бил переживают кризис, и актриса выдвинула мужу жесткое требование для спасения брака. Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет Daily Mail.
По информации источника издания, последний тур певца едва не обернулся провалом, а его актерская карьера переживает серьезный спад. В то же время карьера Бил, которая работает и как актриса, и как продюсер, набирает обороты.
«Брак Джастина и Джессики под угрозой. Его последнее турне было почти катастрофой, его актерская карьера пошла на спад, в то время как Джессика работает над одним проектом за другим в качестве актрисы и продюсера», — заявил инсайдер.
Чтобы сохранить семью, Джессика Бил потребовала от супруга отказаться от планов по воссоединению группы *NSYNC, в которой Тимберлейк начинал свою карьеру в 1990-е годы. По словам источников, актриса настаивает, чтобы муж «сосредоточился на их будущем».
Ранее сообщалось, что Джессика Бил возмущена из-за видео ареста Джастина Тимберлейка.