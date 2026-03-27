Сидни Суини рассказала о младшем брате, который служит в армии США

Сидни Суини, известная по фильму «Горничная», поделилась с подписчиками новостью о своем младшем брате.
Актриса выложила в соцсети снимок экрана с видеозвонка, на котором Трент Суини запечатлен в армейской форме и шлеме. В своем посте звезда рассказала, что ее брат служит в Вооруженных силах США. Она отметила, что общение с ним во время его командировок для нее особенно ценно.
Суини также обратилась с благодарностью ко всем американским военнослужащим.
«Звонки от брата всегда поднимают мне настроение, когда он в командировке. Думаю обо всех наших парнях и девушках за границей и посылаю им свою любовь! Спасибо за вашу службу!» — написала актриса.
По данным СМИ, 25-летний Трент Суини служит в Военно-воздушных силах США. В минувшем году он был повышен в звании до штаб-сержанта.
