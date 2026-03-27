Жена Станислава Бондаренко в личном блоге разместила серию фотографий их младшей дочери Микаэлы. Аурелия Алехина сообщила, что девочке 26 марта исполнилось семь лет.
«Спасибо, мой сладкий котенок, за то, что выбрала меня своей мамой! С днем твоего рождения», — написала жена актера.
Бондаренко сделал репост публикации на свою страницу и написал: «С днем рождения младшую!».
Поклонники в комментариях отметили, что Микаэла — очень красивая девочка.
«На эту девочку можно смотреть вечно. С днем рождения, красавица!», «Ну какая же бусинка красивая», «Красивая девочка! Глазки мамины», «С днем рождения вашу принцессу», «Ну красотка, вся в маму. С днем рождения, куколка», «Какая красавица растет», — писали они.
Станислав Бондаренко и Аурелия Алехина вместе около десяти лет. Помимо Микаэлы, у пары есть восьмилетняя дочь Алексия.
Также у артиста есть 17-летний сын Марк. Он родился в его первом браке с актрисой Юлией Чиплиевой. Артисты развелись в 2015 году.
Ранее актер рассказывал, что не хотел жениться во второй раз. Впрочем, когда он узнал, что Алехина беременна, побежал покупать кольцо.
«Это был второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро, купил кольцо и отдал ей. Вот тебе — выходи замуж!» — заявил артист в шоу «Звезды сошлись».
Ранее Станислав Бондаренко вспомнил о необычном сюрпризе, которым удивил жену.