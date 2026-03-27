Звезда «Зимородка» Мерт Рамазан подтвердил, что намеренно похудел на 20 кг

Актер Мерт Рамазан Демир подтвердил, что целенаправленно похудел примерно на 20 кг. В беседе с изданием Habertürk он поделился, что всерьез занялся спортом и начал тщательнее контролировать рацион. Теперь помимо съемок и репетиций в его графике обязательно присутствуют регулярные тренировки.
«Я стал очень подтянутым, не так ли? Я сильно похудел, сбросил целых 20 кг. Я много занимаюсь спортом, слежу за тем, что ем и пью. Те, кто видит меня, как и вы, удивляются. Мой вес не соответствовал моему росту, а теперь мой рост стал очевиден. Вы тоже это заметили, это не ускользнуло от вашего взгляда», — с гордостью рассказал он.
Актер сумел отказаться от прежних привычек и добиться желаемой физической формы. Корректировка рациона и осознанный подход к питанию и питьевому режиму стали неотъемлемой частью его нового образа жизни. Эти усилия отчетливо заметны на свежих фотографиях, которые сейчас активно обсуждают поклонницы.