Звезда «Кухни» Елена Подкаминская разводится с мужем после девяти лет брака

Инициатором расставания стал муж артистки Денис Гущин
Елена Подкаминская на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба
Елена Подкаминская на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба

Елена Подкаминская разводится с мужем Денисом Гущиным после девяти лет брака. Об этом сообщает издание «СтарХит» с ссылкой на реестр судебных заседаний.

Согласно ему, расторжение брака должно состояться 27 марта 2026 года. Из документов следует, что инициатором развода стал Гущин. Он подал заявление на развод в конце декабря 2025 года.

Сама звезда сериала «Кухня» пока не комментирует новости об изменениях в личной жизни. Причины расставания пары тоже еще неизвестны.

Денис Гущин стал вторым мужем Елены Подкаминской. Она вышла замуж за бизнесмена в 2017 году. В августе того же года у супругов родилась дочь Ева, а в феврале 2020-го на свет появился сын Александр.

Елена Подкаминская с младшими детьми, фото: соцсети
Елена Подкаминская с младшими детьми, фото: соцсети

У актрисы также есть 15-летняя дочь Полина, рожденная в ее первом браке с бизнесменом Александром Пляцевым. Их союз продлился шесть лет. После расставания Подкаминская и Пляцевой остались друзьями.

«Саша — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Все, что связано с образованием и жизнью Полины, он финансово обеспечивает, постоянно с ней общается и безумно ее любит!» — говорила 46-летняя актриса в интервью изданию «7 Дней».

Ранее Елена Подкаминская показала редкие фото с матерью и дочерьми. 