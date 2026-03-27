Звезда «Кухни» Елена Подкаминская разводится с мужем после девяти лет брака

Елена Подкаминская разводится с мужем Денисом Гущиным после девяти лет брака. Об этом сообщает издание «СтарХит» с ссылкой на реестр судебных заседаний.
Согласно ему, расторжение брака должно состояться 27 марта 2026 года. Из документов следует, что инициатором развода стал Гущин. Он подал заявление на развод в конце декабря 2025 года.
Сама звезда сериала «Кухня» пока не комментирует новости об изменениях в личной жизни. Причины расставания пары тоже еще неизвестны.
Денис Гущин стал вторым мужем Елены Подкаминской. Она вышла замуж за бизнесмена в 2017 году. В августе того же года у супругов родилась дочь Ева, а в феврале 2020-го на свет появился сын Александр.
У актрисы также есть 15-летняя дочь Полина, рожденная в ее первом браке с бизнесменом Александром Пляцевым. Их союз продлился шесть лет. После расставания Подкаминская и Пляцевой остались друзьями.
«Саша — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Все, что связано с образованием и жизнью Полины, он финансово обеспечивает, постоянно с ней общается и безумно ее любит!» — говорила 46-летняя актриса в интервью изданию «7 Дней».
