Катерина Шпица 26 марта побывала на «Премии Художественного театра». Мероприятие прошло в МХТ имени А. П. Чехова.
Это был первый светский выход 40-летней актрисы после того, как в конце 2025 года она объявила о беременности. На мероприятии звезда сериала «Полярный» появилась в сдержанном образе.
Она надела облегающее макси-платье песочного оттенка с длинными рукавами и воротником. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки.
Шпица собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж. Свой образ она дополнила рыжими ботинками, золотыми серьгами и небольшой сумкой молочного оттенка с бахромой.
«Пол уже известен, имя тоже выбрано. Но это слишком личное, чтобы говорить об этом сейчас», — рассказала актриса журналистам.
Катерина Шпица ждет ребенка от своего мужа Руслана Панова, за которого вышла замуж в 2021 году. Ранее пара пережила трагедию. В 2024-м актриса потеряла ребенка.
Врачи поставили ей диагноз — неразвивающаяся беременность. Малыш пары должен был родиться в конце 2024-го.
«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — рассказала Шпица в шоу «Лицом к лицу» в начале января 2025-го.
Шпица также воспитывает 13-летнего сына Германа от первого мужа, актера и каскадера Константина Адаева.
Ранее Катерина Шпица высказалась о второй беременности.