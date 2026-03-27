40-летняя Катерина Шпица впервые вышла в свет после объявления о беременности

Актриса посетила «Премию Художественного театра»

Катерина Шпица 26 марта побывала на «Премии Художественного театра». Мероприятие прошло в МХТ имени А. П. Чехова.

Катерина Шпица, фото: пресс-служба

Это был первый светский выход 40-летней актрисы после того, как в конце 2025 года она объявила о беременности. На мероприятии звезда сериала «Полярный» появилась в сдержанном образе.

Она надела облегающее макси-платье песочного оттенка с длинными рукавами и воротником. Наряд подчеркнул округлившийся живот артистки.

Шпица собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж. Свой образ она дополнила рыжими ботинками, золотыми серьгами и небольшой сумкой молочного оттенка с бахромой.

«Пол уже известен, имя тоже выбрано. Но это слишком личное, чтобы говорить об этом сейчас», — рассказала актриса журналистам.

Катерина Шпица, фото: пресс-служба

Катерина Шпица ждет ребенка от своего мужа Руслана Панова, за которого вышла замуж в 2021 году. Ранее пара пережила трагедию. В 2024-м актриса потеряла ребенка.

Врачи поставили ей диагноз — неразвивающаяся беременность. Малыш пары должен был родиться в конце 2024-го.

«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — рассказала Шпица в шоу «Лицом к лицу» в начале января 2025-го.

Катерина Шпица с мужем и сыном / фото: соцсети

Шпица также воспитывает 13-летнего сына Германа от первого мужа, актера и каскадера Константина Адаева.

Ранее Катерина Шпица высказалась о второй беременности. 