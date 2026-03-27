«Бриджертоны» — красивая история, снятая по популярной серии любовных романов американской писательницы Джулии Куинн. Действие сериала разворачивается в начале XIX века. В центре сюжета — семейство Бриджертонов, которые заводят знакомства, устраняют соперников и мечтают стать счастливыми. Истории братьев и сестер Бриджертонов рассказывает сплетница леди Уислдаун, которая всегда первой узнает все светские новости.
Первый сезон сериала стартовал в 2020 году, и сразу же стал популярным. Зимой 2026 года вышел четвертый сезон. Известно, что пятый сезон уже находится в производстве. Расскажем все последние новости о продолжении: известна ли дата выхода, кто сыграет и каким будет сюжет.
Известно ли, когда выйдет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»
Точная дата пятого сезона пока неизвестна. Новые сезоны сериала выходят примерно раз в два года. Премьера первого состоялась в 2020, второго — в 2022, третьего — в 2024, а четвертого — в 2026. При этом представители Netflix еще в мае 2025 года подтвердили, что работа над пятым и шестым сезоном стартовала. Шоураннер сериала заявила тогда, что работа над сценарием пятой части практически окончена, и вскоре съемочная группа приступит к кинопроизводству.
Дату выхода пока не анонсировали, но можно предположить, что новые серии станут доступны для просмотра в конце 2027 или в 2028 году.
Кто сыграет в 5-м сезоне сериала «Бриджертоны»
Официально актерский состав еще не объявлен, но ожидается, что место в нем найдется для всех главных героев из предыдущих сезонов:
Рут Геммелль — глава семейства и вдова Вайолет Бриджертон;
Джонатан Бейли — Энтони Бриджертон;
Симон Эшли — Кейт Шарма;
Люк Томпсон — Бенедикт Бриджертон;
Ерин Ха — Софи Бэк;
Люк Ньютон — Колин Бриджертон;
Никола Кохлан — Пенелопа Фезерингтон;
Уилл Тилстон — Грегори Бриджертон;
Клаудия Джесси — Элоиза Бриджертон;
Джессика Мэдсен — Крессида Купер;
Ханна Додд — Франческа Бриджертон;
Флоренс Хант — Гиацинта Бриджертон;
Голда Рошевель — королева-консорт Шарлотта, супруга короля Георга III.
Известно, что Фиби Дайневор (Дафна) и Рене-Жан Пейдж (Саймон) не принимают участие в съемках пятого сезона.
О чем будет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»
Главная героиня пятого сезона — Элоиза или Франческа. Новые серии станут экранизацией одного из двух романов: «Сэру Филиппу, с любовью» или «Тайна повесы».
В четвертом сезоне Франческа заметно сблизилась с сестрой своего мужа, Микаэлой (в оригинальной истории речь шла о брате Майкле). В то же время Элоиза на протяжении всего сезона неоднократно подчеркивала, что брак ее совершенно не интересует. Однако история любви Бенедикта и Софи тронула ее настолько, что в откровенном разговоре с сестрой Гиацинтой она посоветовала не позволять страху лишить себя возможности испытать нечто по-настоящему особенное — что, по всей видимости, было отражением ее собственных переживаний.
Еще один намек на грядущие перемены в личной жизни Элоизы содержится и в бонусной сцене после титров финала сезона. Когда Кейт интересуется у сестер Бриджертон, чья свадьба, по их мнению, будет следующей, Элоиза с воодушевлением ответила, что обожает свадьбы, ведь это возможность увидеть всех самых близких людей в одном месте. Впрочем, она тут же уточнила, что ей нравится быть лишь гостьей на таких торжествах.
Стоит отметить и тот факт, что актриса Клаудия Джесси, исполняющая роль Элоизы, на шесть лет старше Ханны Додд, сыгравшей Франческу. Это позволяет предположить, что именно история Элоизы станет центральной в следующем сезоне, а сюжетная линия Франчески будет отложена до шестого сезона.