Что известно о 5-м сезоне сериала «Бриджертоны»: последние новости о премьере

Сериал «Бриджертоны» официально продлен на пятый сезон. Рассказываем все последние новости о продолжении популярной мелодрамы
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Бриджертоны»

«Бриджертоны» — красивая история, снятая по популярной серии любовных романов американской писательницы Джулии Куинн. Действие сериала разворачивается в начале XIX века. В центре сюжета — семейство Бриджертонов, которые заводят знакомства, устраняют соперников и мечтают стать счастливыми. Истории братьев и сестер Бриджертонов рассказывает сплетница леди Уислдаун, которая всегда первой узнает все светские новости.

Первый сезон сериала стартовал в 2020 году, и сразу же стал популярным. Зимой 2026 года вышел четвертый сезон. Известно, что пятый сезон уже находится в производстве. Расскажем все последние новости о продолжении: известна ли дата выхода, кто сыграет и каким будет сюжет. 

Известно ли, когда выйдет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»

Точная дата пятого сезона пока неизвестна. Новые сезоны сериала выходят примерно раз в два года. Премьера первого состоялась в 2020, второго — в 2022, третьего — в 2024, а четвертого — в 2026. При этом представители Netflix еще в мае 2025 года подтвердили, что работа над пятым и шестым сезоном стартовала. Шоураннер сериала заявила тогда, что работа над сценарием пятой части практически окончена, и вскоре съемочная группа приступит к кинопроизводству. 

Дату выхода пока не анонсировали, но можно предположить, что новые серии станут доступны для просмотра в конце 2027 или в 2028 году.

Кто сыграет в 5-м сезоне сериала «Бриджертоны»

Рут Геммелль, Ханна Додд и Флоренс Хант в сериале «Бриджертоны»

Официально актерский состав еще не объявлен, но ожидается, что место в нем найдется для всех главных героев из предыдущих сезонов:

  • Рут Геммелль — глава семейства и вдова Вайолет Бриджертон;

  • Джонатан Бейли — Энтони Бриджертон;

  • Симон Эшли — Кейт Шарма;

  • Люк Томпсон — Бенедикт Бриджертон;

  • Ерин Ха — Софи Бэк;

  • Люк Ньютон — Колин Бриджертон;

  • Никола Кохлан — Пенелопа Фезерингтон;

  • Уилл Тилстон — Грегори Бриджертон;

  • Клаудия Джесси — Элоиза Бриджертон;

  • Джессика Мэдсен — Крессида Купер;

  • Ханна Додд — Франческа Бриджертон;

  • Флоренс Хант — Гиацинта Бриджертон;

  • Голда Рошевель — королева-консорт Шарлотта, супруга короля Георга III. 

Известно, что Фиби Дайневор (Дафна) и Рене-Жан Пейдж (Саймон) не принимают участие в съемках пятого сезона. 

О чем будет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»

Клаудия Джесси в роли Элоизы в сериале «Бриджертоны»

Главная героиня пятого сезона — Элоиза или Франческа. Новые серии станут экранизацией одного из двух романов: «Сэру Филиппу, с любовью» или «Тайна повесы».

В четвертом сезоне Франческа заметно сблизилась с сестрой своего мужа, Микаэлой (в оригинальной истории речь шла о брате Майкле). В то же время Элоиза на протяжении всего сезона неоднократно подчеркивала, что брак ее совершенно не интересует. Однако история любви Бенедикта и Софи тронула ее настолько, что в откровенном разговоре с сестрой Гиацинтой она посоветовала не позволять страху лишить себя возможности испытать нечто по-настоящему особенное — что, по всей видимости, было отражением ее собственных переживаний.

Еще один намек на грядущие перемены в личной жизни Элоизы содержится и в бонусной сцене после титров финала сезона. Когда Кейт интересуется у сестер Бриджертон, чья свадьба, по их мнению, будет следующей, Элоиза с воодушевлением ответила, что обожает свадьбы, ведь это возможность увидеть всех самых близких людей в одном месте. Впрочем, она тут же уточнила, что ей нравится быть лишь гостьей на таких торжествах.

Стоит отметить и тот факт, что актриса Клаудия Джесси, исполняющая роль Элоизы, на шесть лет старше Ханны Додд, сыгравшей Франческу. Это позволяет предположить, что именно история Элоизы станет центральной в следующем сезоне, а сюжетная линия Франчески будет отложена до шестого сезона.