Актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания в суде

В Турции последние несколько месяцев проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее сообщалось о задержании в Стамбуле нескольких десятков человек, в том числе известных актеров, тележурналистов, блогеров. 9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.