Актриса сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания в суде

Ханде Эрчел направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел

СТАМБУЛ, 27 марта. /ТАСС/. Актриса Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», дала показания в суде Стамбула после своего возвращения в Турцию. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По ее информации, проходящую по делу о наркотиках актрису направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови.

25 марта газета Sabah сообщила, что генеральная прокуратура Стамбула в рамках дела о наркотиках выдала ордер на арест Ханде Эрчел. В тот момент актриса находилась за границей. Сама Эрчел заявила о готовности прояснить ситуацию и дать показания.

В Турции последние несколько месяцев проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее сообщалось о задержании в Стамбуле нескольких десятков человек, в том числе известных актеров, тележурналистов, блогеров. 9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.